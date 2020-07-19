عبد العال يرفع الجلسة العامة مع التنبيه على النواب بضرورة الحضور غدا

رفع الدكتور علي عبد العال الجلسة العام ة على أن تعقد الجلسة القادمة ظهر غدٍ، الإثنين، بعد موافقة المجلس على عدد من مشروعات القوانين بدأها بموافقة البرلمان على مجموع مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون بيت الزكاة والصدقات.





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ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال ، على قانون لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والخطة والموازنة مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014، بشأن بيت الزكاة والصدقات.





وتم الموافقة أيضا على قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات في مجموع مواده وقانون إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.





كما تم الموافقة على إعادة المداولة بقوانين رعاية المبتكرين وضريبة الدمغة، مع إرجاء الموافقة النهائية عليها إلي جلسة لاحقة.