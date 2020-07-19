فكر شيطاني.. طارق فهمي: التحركات التركية في ليبيا مخطط كبير يجب التصدي له

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، هناك مخطط لفرض سياسات تركيا في ليبيا، لافتا إلى أن التحركات التركية في ليبيا مخطط كبير يجب التصدي له بكل قوة.





وتابع فهمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "تركيا تحاول تطبيق النموذج الإيراني في المنطقة".





وأكمل:" الفكر التركي شيطاني يريد النيل من ثروات الدول العربية بدون وجه حق، وفى هذا الموقف مصر تؤيد وحدة الشعب الليبي".





وأردف:" مصر تدافع عن الأمن القومي العربي في الإقليم، وموقفها شرعي لا خلاف على ذلك".