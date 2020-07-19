AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فكر شيطاني.. طارق فهمي: التحركات التركية في ليبيا مخطط كبير يجب التصدي له

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:20 م
الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، هناك مخطط لفرض سياسات تركيا في ليبيا، لافتا إلى أن التحركات التركية في ليبيا مخطط كبير يجب التصدي له بكل قوة.

وتابع فهمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "تركيا تحاول تطبيق النموذج الإيراني في المنطقة".

وأكمل:" الفكر التركي شيطاني يريد النيل من ثروات الدول العربية بدون وجه حق، وفى هذا الموقف مصر تؤيد وحدة الشعب الليبي".

وأردف:" مصر تدافع عن الأمن القومي العربي في الإقليم، وموقفها شرعي لا خلاف على ذلك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبراء وسياسيون ودبلوماسيون عن إعلان القاهرة: جاء لإعلاء المصلحة الوطنية الليبية وحقنا للدماء

مديرإدارة الشئون المعنوية الأسبق: زيارة السيسي للمنطقة الغربية رسالة ردع

ورقة مساومة ومقامرة للاستيلاء على نفطها.. ماذا يريد أردوغان من ليبيا ؟

عقوبات أوروبية جديدة في انتظار تركيا غدا .. اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ينذر باستخدام العصا الغليظة تجاه أنقرة.. والجيش الليبي ينجح في فرض استراتيجية الخط الأحمر

تنتهك سيادة الدول.. الاتحاد الأوروبي يلوح بفرض عقوبات على تركيا

ألمانيا: سلوك تركيا على الصعيد الإقليمي غير مقبول

ترشيحاتنا

جريمة قتل بشعة في المنيا.. ذبح شاب وسط المارة بسبب خصومة ثأرية في سمالوط

طريقة عمل الباذنجان رول بالكفتة.. خطوة بخطوة

وكيل النواب يكشف تفاصيل تتعلق باجتماع البرلمان لبحث القضية الليبية غدا

مد صرف سلع فارق نقاط الخبز حتى نهاية يوليو

موضوعات مهمة للغاية.. أحمد موسى: رئيس مجلس النواب طالب أعضاء البرلمان بحضور الجلسة العامة غدا

اغتصب أمها من 16 سنة ورفض الاعتراف بها .. عزة تطلب إثبات نسبها وتصرخ: خايفة أترمي في الشارع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الماضي والحاضر .. «سينما السيارات» آخر تقاليع كورونا

تصميم تخيلي جديد لـ هوندا سيفيك الجديدة.. صور

نشرة المرأة والصحة.. فيروس كورونا ينتقل جنسيا ويصيب الرجال بالعقم.. أمينة خليل تحتفل بخطوبتها على البحر