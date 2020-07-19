كارتيرون يقرر خوض اللاعبين تدريبات صباحية غدا

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني خوض تدريبات صباحية فقط غدا الإثنين وسيكون عبارة عن تدريبات استشفائية نظرا لخوض مباراة سموحة الودية اليوم.

بينما يؤدي اللاعبون الناشئون الذين لم يشاركوا في ودية سموحة تدريبات بدنية.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا كبيرا على حساب نظيره سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف باللقاء الودي الذي جمع الفريقين عصر اليوم بمعسكر الفريق ببرج العرب ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الكروي من جديد بعد توقفه نتيجة لانتشار فيروس كورونا.





وسجل خماسية الزمالك في المباراة يوسف إبراهيم “أوباما” ثلاثة أهداف “هاتريك” وأحمد سيد “زيزو” ومصطفى محمد هدف لكلا منهما فيما سجل أحمد حسن مكي هدف سموحة الوحيد من ركلة جزاء .





وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وحازم إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم “أوباما” وإسلام جابر وأحمد سيد “زيزو” في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.





وبدأت المباراة مثيرة من جانب الفريقين وباغت سموحة بالهجوم والتسديد من الترهوني والحصول على ركنية لكنها لم تشكل خطورة على مرمى أبوجبل بعدها دانت السيطرة للزمالك .





وكثف الفريق من هجماته من جانبي الملعب وتوغل إسلام جابر من الجانب الأيمن قبل أن يتدخل دفاع سموحة ثم انطلق زيزو من الجانب الأيسر ليمررها عرضية يتصدى لها الهاني سليمان .





واستمرت سيطرة الزمالك على مجريات اللعب وحصل ساسي على ركلة حرة على حدود المنطقة مرت بدون خطورة .





وأسفر ضغط الزمالك عن الهدف الأول والذي جاء بتوقيع يوسف أوباما في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة بينية رائعة من فرجاني ساسي لزيزو المنطلق داخل المنطقة من الجانب الأيسر ليحولها أرضية متقنة لأوباما أمام المرمى ليودعها الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .





واستمرت سيطرة الزمالك على مجريات اللعب وخاصة من الجانب الأيسر النشيط فيما حاول سموحة اللعب من العمق والجانب الأيسر لكن تألق محمود علاء حال دون وصول خطورة لمرمى أبوجبل .





وينطلق محمد عبد الشافي ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويراوغ رجب نبيل بشكل جميل ثم سدد كرة قوية ولكن تصدى لها الحارس الهاني سليمان بثبات.





ويواصل الزمالك ضغطه ليعلن عن الهدف الثاني في الدقيقة 18 من عمر المباراة عن طريق أوباما أيضا بعد التوغل من الجانب الأيسر لمحمد عبدالشافي ويمرر الكرة عرضية متقنة يرتقي عليها أوباما برأسية قوية في الشباك ليسجل الهدف الثاني له وللزمالك معلنا التقدم بهدفين دون رد .





وحاول سموحة مبادلة الزمالك اللعب وسط سيطرة من الزمالك على مفاتيح اللعب في المباراة وخاصة اللعب من طرفي الملعب .





وتنشط الجبهة اليمنى للزمالك عن طريق جابر وإمام وينطلق حازم بكرة جانبية ليرسلها عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء استلمها زيزو ثم سدد الكرة على يسار الحارس الهاني سليمان معلنا تقدم الزمالك بالهدف الثالث في الدقيقة 25 من عمر المباراة .





ويكثف الزمالك من هجماته خاصة عن طريق إسلام جابر وأوباما وسدد جابر كرة من خارج المنطقة لكنها مرت بعيدة عن المرمى .





ويحاول سموحة عن طريق انطلاقات الترهوني وصلاح محسن الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية مرت مباشرة خارج الملعب ورد الزمالك بعرضية من حازم إمام لكنها افتقدت للخطورة .





وينوع الزمالك من هجماته ويرسل محمد عبد الشافي تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء شتتها محمد عبد المنعم بعيدًا عن منطقة الخطورة. ثم يرسل أوباما تمريرة بينية بين مدافعي سموحة استلمها إسلام جابر داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيسر خارج الملعب.





وفي الدقيقة 35 انطلق حازم إمام من الجانب الأيمن ويرسل تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء قابلها مصطفى محمد برأسية قوية تصدى لها الحارس الهاني سليمان ولكن وصلت مجددًا لمصطفى محمد ولكنه سدد الكرة في الشباك من الخارج.





ويحاول سموحة الرد هجوميا وينطلق صلاح محسن من الجانب الأيسر ليعترضه محمود علاء ويحصل على بطاقة صفراء وتمر عرضية لكنها بدون خطورة على مرمى أبو جبل .





وتهدأ المباراة قليلا قبل نهاية الشوط الأول وسط سيطرة من الزمالك على مجريات اللعب خاصة التركيز على جانبي الملعب .





وقبل نهاية الشوط الأول يسجل أوباما الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء حصل عليها هو نفسه بعد كرة مشتركة بينه وبين حازم إمام في الجانب الأيمن ليستقبل أوباما الكرة داخل المنطقة ويمر من المدافع ويتعرض للإعاقة ليحصل على ركلة جزاء ويسددها في الزاوية اليسرى العلوية معلنا تسجيل الهدف الثالث له “هاتريك” والرابع للفريق ليتقدم الزمالك برباعية نظيفة .





وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط يسجل مصطفى محمد الهدف الخامس للزمالك في المباراة بعد توغل لإسلام جابر من الجانب الأيمن وتمريرة عرضية أرضية يستقبلها مصطفى محمد ويسددها في الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بخماسية نظيفة .





وفي الشوط الثاني دفع الجهاز الفني بمحمد عنتر بدلا من طارق حامد واستمر باقي التشكيل الأساسي كما هو في بداية الشوط واستمرت سيطرة الزمالك على المباراة لكن وسط هدوء مجريات اللعب من جانب الفريقين .





وانحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة على كلا المرميين ويحصل الزمالك على ركنية لكن دون خطورة بعدها يحاول عنتر استلام كرة سريعة ثم أرسلها عنتر تمريرة طولية داخل منطقة الجزاء ولكن شتتها الدفاع في الدقيقة 51 من عمر المباراة .





ويتسلم أحمد حسن مكي الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن محمد عبد الشافي مدافع الزمالك استخلص الكرة منه ببراعة.





وباغت سموحة بهجمة خاطفة كادت تشكل خطورة وسط دربكة دفاعية ويحاول عليها مكي ثم يشتتها محمود علاء من أمام خط المرمى ليحولها لرمية تماس في أخطر فرص سموحة في المباراة .



