AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بصحبة أحمد فتحي.. محمد عبد الرحمن ينشر صورة من كواليس جمجوم وبم بم

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:32 م
كواليس جمجوم وبم
كواليس جمجوم وبم بم
Advertisements
محمد بدران

نشر محمد عبد الرحمن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة من كواليس من مسلسله الجديد جمجوم وبم بم. 

وظهر محمد عبد الرحمن رفقة الفنان محمد سلام والنجم احمد فتحي وعلق: "اخويا النجم الجامد أحمد فتحي نورتنا وضحكتنا وشرفتنا في جمجوم وبم بم 😂❤️❤️".

يذكر أن مسلسل "جمجوم وبم بم- الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"، بدأ عرضه الخميس الماضي عبر منصة "شاهد" الإلكترونية.

مسلسل جمجوم وبم بم، بطولة محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل وأحمد السعدني ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في 15 حلقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبطال جمجوم وبم بم ينتهون من التصوير

محمد عبد الرحمن يروج لمسلسله الجديد "جمجوم وبم بم".. شاهد

يارب يعجبكم .. محمد سلام يروج لمسلسله الجديد «جمجوم وبم بم»

محمد عبد الرحمن ينشر صورة من كواليس مسلسل "جمجوم وبم بم"

محمد عبدالرحمن يعلن موعد عرض مسلسله الجديد "جمجوم وبم بم"

محمد صلاح يبدى إعجابه بمسلسل "جمجوم وبم بم"

ترشيحاتنا

الجيش الليبي: تركيا حشدت عددا كبيرا من المرتزقة في مصراتة

صحيفة بريطانية: أردوغان يستعرض عضلاته وينسحب في اللحظة الأخيرة

محمد الشرنوبي يحذر سارة الطباخ عقب خسارتها القضية ضده.. مستند

في حالتنا لا أحد يهزمنا.. ميسي يطلق التحدي بعد خماسية برشلونة في ألافيس

كانت تصور فيديو كليب.. الجيش الإسرائيلي يستولي على طائرة لبنانية.. صور

أخبار الرياضة.. منع ذكر اسم الخطيب في قناة الزمالك.. وكريستيانو رونالدو يوافق على الانضمام إلى نيوكاسل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الماضي والحاضر .. «سينما السيارات» آخر تقاليع كورونا

تصميم تخيلي جديد لـ هوندا سيفيك الجديدة.. صور

نشرة المرأة والصحة.. فيروس كورونا ينتقل جنسيا ويصيب الرجال بالعقم.. أمينة خليل تحتفل بخطوبتها على البحر