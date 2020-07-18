هتفضل اسمها كده.. محمد عبد الرحمن يعلق على حذف فلسطين من خرائط جوجل

أعرب الفنان محمد عبد الرحمن توتا
أحد نجوم مسرح مصر، عن تضامنه مع الفلسطينيين بعد إخفاء اسم دولة فلسطين من على خرائط جوجل.
وكتب محمد الرحمن من خلال تغريدة عبر حسابه موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة توتير :" موضوع خرايط جوجل ده بجد منكد على الواحد من الصبح "
واضاف قائلا: " فلسطين وهتفضل اسمها كده ".
ويذكر أن عددًا من الناشطين اتهموا شركتى جوجل وآبل بتعمدهما حذف خريطة فلسطين من على تطبيقات خرائط الموقع Google Maps وApple Maps، وأن موقع الدولة لا يظهر على هذه الخرائط.
وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية فإن البحث عن فلسطين على خرائط جوجل وآبل يكشف وجود مواقع لقطاع غزة والضفة الغربية، لكن لا توجد أى علامات لفلسطين على الخرائط.
وجاءت فى عدد كبير من المقالات الإخبارية والمنشورات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ، اتهام الشركتين بتحيزهما ودعمهما الاحتلال الإسرائيلي.