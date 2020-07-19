تشيلسي يقصي مانشستر يونايتد ويضرب موعدا مع أرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. فيديو

تأهل نادي تشيلسي لنهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد فوزه على نظيره نادي مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي بلندن في دور نصف النهائي..





الإسباني ماركوس ألونسو كان قريبًا من تسجيل الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 15 برأسية رائعة، لكنها علت عارضة مرمى دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.





وفي الدقيقة 31، منع الأرجنتيني كاباييرو حارس مرمى تشيلسي، البرتغالي برونو فيرنانديز من هز شباك مرماه، حيث سدد الأخير ضربة حرة مباشرة بشكل رائع، لكن كاباييرو تألق في إبعادها عن مرماه.





بعد ذلك، توقفت المباراة لأكثر من مرة لعلاج اللاعبين، حيث اصطدم الإيفواري إيريك بايلي مدافع مانشستر يونايتد بكيرت زوما مدافع تشيلسي في الدقيقة 40، أعقب ذلك تعرض هاري ماجوير للإصابة بعد تصادمه مع زميله بيسكا





وتم تغيير بايلي ليحل أنتوني مارسيال بدلًا منه والذي سقط على الأرض بعد التحام جيمس مدافع تشيلسي معه، ليتم مد الوقت الضائع لـ 13 دقيقة.





وفي الدقيقة الحادية عشر من الوقت الضائع، أحرز الفرنسي أولفييه جيرو هدف التقدم لتشيلسي، بعد تحويله الكرة العرضية الذي تلقاها من زميله أزبيلكويتا من الجهة اليمنى، لشباك دي خيا بتسديدة بوجه القدم الخارجي، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.





وفي الشوط الثاني، استمر تفوق تشيلسي، واستمر الأداء الهزيل لحارس مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا، ففي الدقيقة الأولى من الشوط الأول، سجل ماونت الهدف الثاني للبلوز من تسديدة أرضية بعيدة المدى، فشل دي خيا في التعامل معها بشكل جيد، لتسكن شباكه.





وفي الدقيقة 74، زاد هاري ماجوير من جراح فريقه مانشستر يونايتد، بتحويله عرضية الإسباني ماركو ألونسو لاعب تشيلسي بالخطأ في مرمى دي خيا، جاعلًا النتيجة تأخر فريقه بثلاثية نظيفة.





وفي الدقيقة 85، قلص البرتغالي برونو فيرنانديز الفارق لمانشستر يونايتد، بتسجيله الهدف الأول من ضربة جزاء، لكنه لم يمنع تشيلسي من التأهل للمباراة النهائية للبطولة الأعرق في إنجلترا.





ويلاقي نادي تشيلسي، نظيره فريق أرسنال في المباراة النهائية في ديربي لندني خالص على ملعب ويمبلي في الأول من شهر أغسطس المقبل، بعد تأهل الأخير لفوزه على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين أمس السبت