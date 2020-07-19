كواليس مران الأهلي بإستاد مختار التتش

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إجتماعا مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم.





وحرص السويسري على مناقشة بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالمباريات الودية، وجدول تدريبات الفريق، وعدد من الأمور الإدارية مع مدير الكرة خلال الاجتماع.





وخصص توماس بينكيل، مدرب الأحمال علي إجراء عدة فقرات بدنية متنوعة وتدريبات للاعبين في مران الفريق الجماعي،

وأدى لاعبو الأهلي جانبًا من التدريبات البدنية المتنوعة والجري حول الملعب قبل خوض تدريبات فنية بالكرات الطبية، واستمرت فقرة التدريبات البدنية الشاقة لمدة ٤٥ دقيقة، شارك فيها جميع اللاعبين.





وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى تدريبات متنوعة لرباعي حراس المرمى بالأهلي، على هامش المران الجماعي للفريق الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.





وشهدت التدريبات مشاركة الرباعي محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في التدريبات البدنية.





وركز ميشيل خلال المران المخصص لرباعي حراس المرمى على تكثيف الجرعات التدريبية الخاصة بالكرات العرضية والثابتة.

خصص فايلر فقرة مطولة لتدريبات الكرة المتنوعة شارك فيها جميع اللاعبين، على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.





وشهدت فقرة تدريبات الكرة جانبًا من التعليمات الفنية من السويسري رينيه فايلر للاعبين، وتخللها جانب من التدريبات على الكرات الطولية والعرضيات وتسلم الكرة من الحركة.





وعقد فايلر إجتماعًا بالنيجيري جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق، بعد نهاية المران الجماعي الذي أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.





وحرص السويسري رينيه فايلر على عقد جلسة مطولة مع اللاعب، تحدث معه خلالها في بعض الأمور الفنية.





وفي سياق متصل خاض محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل المنفردة، بعد نهاية المران الجماعي الذي شارك به اللاعب كاملًا.





يذكر أن الأهلي يخوض مباراتين وديتين في يوليو الجاري أمام سموحة والجونة، استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي سيخوض خلالها الفريق مسابقة الدوري الممتاز، وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



