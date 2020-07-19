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توك شو

عماد متعب: عصام الحضري أسطورة "والوحيد اللي كان يحيرني"

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:46 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الكابتن عماد متعب، لاعب النادى الأهلى والمنتخب المصرى الأسبق، إن أكثر حارس مرمى كان يجهده أثناء اللعب ولا يستطيع أن يهز شباكه هو الكابتن عصام الحضرى، وتابع "عصام الحضري أسطورة ومن أفضل حراس المرمى فى تاريخ الكرة.. كان بيحيرنى ومعرفش اعمل معاه أيه".

وفى سياق آخر أضاف "متعب "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن ما أعطى زخم لواقعة التشهير به وزوجته يارا نعوم، هى السوشيال ميديا.
 
وتابع متعب، أنه "رغم أن السوشيال ميديا لها فوائد كثيرة إلأ أنها أصبحت مصدر للتصيد والتطاول".

وشدد اللاعب الدولي السابق، على أنه تعرض لهجوم شديد وسوف يلجأ إلى القانون للحصول على حقه فى واقعة التنمر والعنصرية.
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