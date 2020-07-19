نتائج الجولة الأخيرة ببطولة الدوري الإسباني موسم 2019 - 2020

أسدل الستار، اليوم الأحد، على منافسات موسم 2019-2020، ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " الليجا"، حيث أقيمت اليوم منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة.





وأقيمت اليوم 10 من عمر منافسات الجولة الثامنة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني، ونستعرض تباعًا نتائج الجولة الأخيرة من بطولة الليجا.





برشلونة - ألافيس : 5-0





بلد الوليد - ريال بيتيس : 2-0





فياريال - إيبار : 4-0





ريال مدريد - ليجانيس 2-2





أتلتيكو مدريد - ريال سوسيداد 1-1





سيلتا فيجو - إسبانيول: 0-0





غرناطة - أتلتيك بيلباو : 4-0





ليفانتي - خيتافي: 1-0





ريال مايوركا - إسبانيول : 2-2





إشبيلية - فالنسيا: 1-0.