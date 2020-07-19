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رياضة

نتائج الجولة الأخيرة ببطولة الدوري الإسباني موسم 2019 - 2020

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:35 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أسدل الستار، اليوم الأحد، على منافسات موسم 2019-2020، ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " الليجا"، حيث أقيمت اليوم منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة.

وأقيمت اليوم 10 من عمر منافسات الجولة الثامنة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني، ونستعرض تباعًا نتائج الجولة الأخيرة من بطولة الليجا.

برشلونة - ألافيس : 5-0

بلد الوليد - ريال بيتيس : 2-0

فياريال - إيبار : 4-0

ريال مدريد - ليجانيس 2-2

أتلتيكو مدريد - ريال سوسيداد 1-1

سيلتا فيجو - إسبانيول: 0-0

غرناطة - أتلتيك بيلباو : 4-0

ليفانتي - خيتافي: 1-0

ريال مايوركا - إسبانيول : 2-2

إشبيلية - فالنسيا: 1-0.
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