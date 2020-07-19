نتائج الجولة الأخيرة ببطولة الدوري الإسباني موسم 2019 - 2020

أسدل الستار، اليوم الأحد، على منافسات موسم 2019-2020، ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " الليجا"، حيث أقيمت اليوم منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة.
وأقيمت اليوم 10 من عمر منافسات الجولة الثامنة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني، ونستعرض تباعًا نتائج الجولة الأخيرة من بطولة الليجا.
برشلونة - ألافيس : 5-0
بلد الوليد - ريال بيتيس : 2-0
فياريال - إيبار : 4-0
ريال مدريد - ليجانيس 2-2
أتلتيكو مدريد - ريال سوسيداد 1-1
سيلتا فيجو - إسبانيول: 0-0
غرناطة - أتلتيك بيلباو : 4-0
ليفانتي - خيتافي: 1-0
ريال مايوركا - إسبانيول : 2-2
إشبيلية - فالنسيا: 1-0.