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رياضة

حلمي طولان: الأهلي لديه 3 فرق

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:56 ص
حلمي طولان
حلمي طولان
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حسام الحارتي
أكد حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي أن التغييرات الكثيرة التي أجراها الفريق اليوم أداء إلي تغير أداء فريقه في مباراته الودية ضد نادي مصر.

وأضاف حلمي طولان في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس"، أن ركلة الجزاء التي أضاعها الفريق كانت كفيلة بإنهاء المباراة لصالح نادي إنبي .

وتابع: "الجانب البدني للاعبيه بدأ في الارتقاء وهي تجربة مفيدة للغاية ولدي 4 وديات وبعدها سيتم تحديد من يشارك".

أكد حلمي طولان أنه جرب كافة اللاعبين قبل الاستقرار على الـ19 لاعبا الذين يخضون لمباراة الأهلي في الدوري المصري .

وأتم:" مباراة الأهلي مهم والأهلي لديه 3 فرق وليس فريق واحد".

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