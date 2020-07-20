رمضان البحباح: ليبيا ليست في أزمة سياسية بل تتعرض لغزو أجنبي

أشاد الدبلوماسي الليبي السفير رمضان البحباح، بما تقدمه مصر لدولة ليبيا في أزمتها الحالية، مؤكدا أن مؤتمر القبائل الليبية خطوة لعودة الاستقرار إلى ليبيا.





وأضاف البحباح، في حواره لبرنامج "من مصر"، المذاع عبر شاشة "سي بي سي"، مساء اليوم الأحد، أن ليبيا ليست في أزمة سياسية بل تتعرض لغزو أجنبي، لافتا إلى أن حكومة الوفاق فرضت على الشعب الليبي بقرارات من الأمم المتحدة وهذا أمر في غاية الأهمية.





وأكد الدبلوماسي الليبي السفير رمضان البحباح، أن التدخلات الأجنبية هدفها سرقة ثروات ليبيا، مشيرا إلى أن الحل السياسي يحقن دماء الشعب الليبي.







