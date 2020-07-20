بـ فستان تايجر.. نانسي عجرم تجذب قلوب متابعيها بإطلالة ناعمة





وتألقت نانسي عجرم بإطلالة جذابة، مرتدية فستان طويل باللون البني والأسود على شكل التايجر، وانتعلت حذاء مكشوف ذا كعب عال باللون الأسود لاستكمال أناقتها.





واعتمدت نانسي عجرم على ارتداء القليل من الاكسسوارات فهي تتميز بالبساطة والرقة، فارتدت السلسلة في الرقبة، وخاتم بسيط في اليد.





كما تركت خصلات شعرها المجعد بطريقة ناعمة أعلى الكتف.





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وأما من الناحية الجمالية، وضعت نانسي عجرم المكياج الهادئ الذي يبرز ملامحها.