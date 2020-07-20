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مرأة

بـ فستان تايجر.. نانسي عجرم تجذب قلوب متابعيها بإطلالة ناعمة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:00 ص
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة نانسي عجرم متابعيها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت نانسي عجرم بإطلالة جذابة، مرتدية فستان طويل باللون البني والأسود على شكل التايجر، وانتعلت حذاء مكشوف ذا كعب عال باللون الأسود لاستكمال أناقتها.

واعتمدت نانسي عجرم على ارتداء القليل من الاكسسوارات فهي تتميز بالبساطة والرقة، فارتدت السلسلة في الرقبة، وخاتم بسيط في اليد.

كما تركت خصلات شعرها المجعد بطريقة ناعمة أعلى الكتف.

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وأما من الناحية الجمالية، وضعت نانسي عجرم المكياج الهادئ الذي يبرز ملامحها.
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