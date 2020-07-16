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فن

«شاهد» تعرض القصة الكاملة لحادث السطو على منزل نانسي عجرم اليوم

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:08 م
صدى البلد
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آيه عاطف
اعلنت منصة "شاهد" عن عرض القصة الكاملة لحادث السطو على منزل نانسي عجرم، بدءً من اليوم الخميس على "شاهد VIP".

قامت الصفحة الرسمية لـ "شاهد" على  "تويتر" بنشر برومو تحت عنوان :"الأن من حقك أن تعرف 👀 #الرواية_الكاملة لأحداث منزل فادي الهاشم
وأدق التفاصيل لدقائق مرقوا سنة حصريًا على #ShahidVIP ابتداءً من 16 يوليو".

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يذكر أن أثار حادث السطو على منزل نانسي عجرم، جدلًا واسعًا عبر جميع مواقع السوشيال ميديا، وإستمرت التحقيقات عدة أشهر ما بين توجيه إتهامات لزوج نانسي عجرم، وإتهامات لمقتحم المنزل الذي لاقى مصرعه أثناء عملية السطو.
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