«شاهد» تعرض القصة الكاملة لحادث السطو على منزل نانسي عجرم اليوم

القصة الكاملة لحادث السطو على منزل اعلنت منصة "شاهد" عن عرضلحادث السطو على منزل نانسي عجرم ، بدءً من اليوم الخميس على "شاهد VIP".





قامت الصفحة الرسمية لـ "شاهد" على "تويتر" بنشر برومو تحت عنوان :"ا لأن من حقك أن تعرف 👀 #الرواية_الكاملة لأحداث منزل فادي الهاشم

وأدق التفاصيل لدقائق مرقوا سنة حصريًا على #ShahidVIP ابتداءً من 16 يوليو".





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