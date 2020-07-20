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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تهنئ الإمارات على إطلاق مسبار الأمل

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:34 ص
صدى البلد
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شريف سيد
هنأت وزارة الخارجية الأمريكية الإمارات، اليوم الإثنين، بمناسبة نجاح إطلاق مسبار الأمل في رحلته إلى كوكب المريخ. 

وكتبت الوزارة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تهانينا إلى مسبار الأمل، على الإطلاق الناجح اليوم". 

وأضافت الوزارة: "إنها سنوات إنجاز ملهمة في طور التكوين. حظا سعيدا في رحلة سبع سنوات إلى الكوكب الأحمر!". 

وانطلق مسبار الأمل الإماراتي من قاعدة تانيجاشيما اليابانية إلى كوكب المريخ.

ومن المتوقع أن يصل مسبار الأمل إلى كوكب المريخ في فبراير عام 2021، وهو العام الذي تحتفل فيه الإمارات بمرور 50 عاما على تأسيسها، وستكون مهمة الأمل الناجحة خطوة كبيرة للاقتصاد المعتمد على النفط، والذي يسعى إلى مستقبل في الفضاء.

وسيحمل "مسبار الأمل" أدوات لدراسة الغلاف الجوي العلوي، ومراقبة تغير المناخ على كوكب المريخ، ومن المقرر أن يدور حول الكوكب الأحمر لمدة عامين على الأقل.
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