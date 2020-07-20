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رياضة

لا عزاء للحاقدين.. عصام الحضري يتحدي اليو بادجي.. شاهد

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:01 ص
عصام الحضري واليو
عصام الحضري واليو بادجي
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مصطفى كرم
نشر عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق فيديو جديد له عبر حسابه بإنستجرام من منافسة اليو باجي مهاجم النادي الأهلي.

وتنافس عصام الحضري مع البوبادجي في عدد من تمارين اللياقة البدنية وتسديد عدد من المرأة على مرمي الحضري.

وعلق عصام الحضري قائلا "الكلاب تعوي والقافلة تسير.. شاهد منافسة جديدة للحضري مع اليو بادجي لا عزاء للحاقدين".

وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.



وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن تعود الأندية للتدريبات مع اخذ جميع الإجراءات الاحتياطية  .

ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطيه لسلامة اللاعبين.

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