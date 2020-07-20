أحد أعلى معدلات فحوصات عالميا.. فيكتوريا الاسترالية تسجل 275 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم الاثنين، تسجيل 275 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز، إن تأثير الإغلاق على ملبورن، ثاني أكبر مدينة في أستراليا، يجب أن يظهر يوم الأربعاء، بحسب "رويترز".





وأضاف أندروز أن فيكتوريا أجرت أكثر من 1.3 مليون فحص لفيروس كورونا في الولاية البالغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة، وهو ما يمثل أحد أعلى معدلات الفحوصات في العالم.





وكان أندروز، قد صرح أمس، الأحد، بأن ملبورن عاصمة الولاية وثاني أكبر مدينة في أستراليا من حيث عدد السكان جعلت أقنعة الوجه (الكمامات) إلزامية وسط ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال أندروز إن ولاية فيكتوريا سجلت، الجمعة، ثلاث حالات وفاة إضافية، وبذلك يرتفع عدد الوفيات على مستوى أستراليا إلى 122 حالة.



