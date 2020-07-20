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أخبار العالم

ميدو : الإمارات ستظل دائما وأبدا مصدر فخر لنا جميعا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:18 ص
صدى البلد
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منار نور
احتفي احمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، بدولة الامارات بعد اطلاق اول مسبار الي المريخ .

وغرد ميدو من خلال حسابه الشخصي تويتر : " الإمارات ستظل دائما وابدا مصدر فخر لنا جميعا". 

وأطلقت الإمارات العربية المتحدة مسبارا في أول مهمة عربية إلى المريخ.

وتهدف المهمة إلى دراسة الطقس والمناخ في الكوكب الأحمر.

ومن المفترض أن تشهد رحلة المسبار التي تبلغ 500 مليون كيلومتر ، وصول الروبوتات الآلية في  فبراير 2021 - وذلك في وقت الذكرى الخمسين لإنشاء دولة الإمارات.

ومهمة مسبار الأمل هي واحدة من ثلاث بعثات تنطلق إلى المريخ هذا الشهر. وتستعد كل من الولايات المتحدة والصين لإطلاق مهمتين مماثلتين.
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