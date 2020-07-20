ميدو : الإمارات ستظل دائما وأبدا مصدر فخر لنا جميعا





وغرد ميدو من خلال حسابه الشخصي تويتر : " الإمارات ستظل دائما وابدا مصدر فخر لنا جميعا".





وأطلقت الإمارات العربية المتحدة مسبارا في أول مهمة عربية إلى المريخ.





وتهدف المهمة إلى دراسة الطقس والمناخ في الكوكب الأحمر.





ومن المفترض أن تشهد رحلة المسبار التي تبلغ 500 مليون كيلومتر ، وصول الروبوتات الآلية في فبراير 2021 - وذلك في وقت الذكرى الخمسين لإنشاء دولة الإمارات.





ومهمة مسبار الأمل هي واحدة من ثلاث بعثات تنطلق إلى المريخ هذا الشهر. وتستعد كل من الولايات المتحدة والصين لإطلاق مهمتين مماثلتين.

الإمارات ستظل دائما وابدا مصدر فخر لنا جميعا ... #HopeMarsMission @uaespaceagency — Mido (@midoahm) July 20, 2020

احتفي احمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، بدولة الامارات بعد اطلاق اول مسبار الي المريخ .