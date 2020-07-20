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فن

أحدث ظهور لـ صبا مبارك عبر إنستجرام.. شاهد

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:18 ص
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة صبا مبارك مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي إنستجرام.

وظهرت صبا مبارك في الصور وسط الطبيعة بملامح مشابهة للنجم العالمي مايكل جاكسون وعلقت قائلة: صباح الخير.

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة صبا مبارك مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالى:

مين مايكل جاكسون ناوي _ ايه القمر دا _ خسيتي كتيرر.

وكانت صبا مبارك عادت إلى الأردن في نهاية مايو الماضي، بعد فترة قضتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب إغلاق المطارات لأزمة فيروس كورونا.

والتزمت بعدها صبا بالحجر المنزلي، وجلست لفترة طويلة لا تخرج من مكانها، إلى أن أعلنت أنها اطمأنت على نفسها وأنهت فترة الحجر المنزلي. 

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