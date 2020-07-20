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أخبار البلد

الاستغلال الأمثل للمعدات.. وزير النقل يترأس الجمعيتين العموميتين لشركة صيانة الطرق والمطارات

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:53 ص
اجتماع وزير النقل
اجتماع وزير النقل اليوم
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حمادة خطاب

ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير الجمعيتين العمومية  العادية وغير العادية  رقم 3 ، 4 لسنة 2020 للشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات وذلك بحضور المهندس صبحي ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادات الشركة والجهاز المركزي للمحاسبات. 

في بداية الاجتماع وجه وزير النقل بضرورة  قيام الشركة بالاستغلال الأمثل للمعدات التي تم تدعيمها بها خلال الفترة الحالية بتصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار أن شركة الصيانة الذاتية هي الشركة الوحيدة في مصر المتخصصة في مجال استخدام التطبيقات الحديثة الخاصة بإعادة تدوير طبقات الرصف والتي تعتبر هي مستقبل مشروعات صيانة الطرق بالدولة 

وكذلك ضرورة دفع الأعمال بأقصى طاقة ممكنة مع العمل المستمر على تدريب الكوادر من العاملين بالشركة ومنحهم فرص للتعرف علي أحدث أساليب الصيانة بالدول الرائدة في هذا المجال مع الحفاظ على هذه الكوادر الفنية المتخصصة خاصة وان الشركة تقوم بتنفيذ خطة طموحة خلال العام المالي الحالي 2020 والتي تستهدف تحقيق انتاج بنحو مليار جنية كما قامت الشركة بعرض خطة تطوير طموحة خلال الاجتماع تتواكب مع الطفرة الكبيرة في مجال الطرق في مصر. 
 .
وخلال الاجتماع تم استعراض ما نفذته الشركة من أعمال حيث بلغت إيرادات الشركة نحو 92 مليون جنيه وحققت أرباحا قدرها  14.6 مليون جنيه  خلال عام 2019 مقابل إيرادات 54.7 مليون جنية وارباح  6.11 مليون جنية خلال عام  2018 

كما  تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة واعتماد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات واعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن  العام المالي المنتهي في ٣١/ ١٢ / ٢٠١٩  بالإضافة إلى تعديل النظام الأساسي للشركة بما يسمح بالاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية  بنطاق عمل الشركة .

يذكر أن شركة الصيانة الذاتية للطرق والمطارات هي احدى شركات وزارة النقل وهي  متخصصة فى أعمال الصيانة الذاتيه لرفع مستوى كفاءة الطرق والمطارات من خلال التطبيقات الحديثة الخاصة باعادة التدوير والمعالجة السطحية  .
الاستغلال الأمثل للمعدات.. وزير النقل يترأس الجمعيتين العموميتين لشركة صيانة الطرق والمطارات
الاستغلال الأمثل للمعدات.. وزير النقل يترأس الجمعيتين العموميتين لشركة صيانة الطرق والمطارات
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