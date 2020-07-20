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اقتصاد

ارتفاع مؤشرات البورصة بدعم محلي وعربي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:30 م
صدى البلد
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محمد صبيح

 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع  بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

 

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 10369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 1748 نقطة.

 

وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 12087 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 3972 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.84% ليصل إلى مستوى 1435 نقطة.

 

وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 2208 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.68% ليصل إلى مستوى 677 نقطة.

 

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