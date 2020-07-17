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اقتصاد

المصريون يستحوذون على 78.9% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:04 م
صدى البلد
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محمد صبيح


سجلت تعاملات المصريين نسبة 78.9 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.2 %و العرب على 10%و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

خسر رأس المال السوقي للاسهم المقيدة بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي نحو 21.9 مليار جنيه مسجلًا ب مستوى 574.9 مليار جنيه بنسبة تراجع 3.66% مقارنة بـ596.8 مليار جنيه بداية الأسبوع.


بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي نحو 7.4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2468 مليون ورقة منفذة على 217 ألف عملية.

استحوذت الأسهم على 83.38% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 16.62% خلال الأسبوع.
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