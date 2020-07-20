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محافظات

استرداد 3557 فدانا وإزالة 52 حالة تعد على أراضي الدولة بالمنيا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:01 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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ايمن رياض
تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، تنفيذ حملات إزالة التعديات، ضمن الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لاي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة.

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت في إزالة 52 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 16 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة، بمساحة 2110 أمتار مربعة، و14 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 1636 مترا مربعا، و22 حالة تعد بالزراعة على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 3557 فدانا، و22 قيراطا.

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وأضاف المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، أزالت 4 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 457 مترا مربعا، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز مطاي، من إزالة حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة، على مساحة 160 مترا مربعا، وإزالة 4 حالات بالزراعة على أراضي أملاك دولة على مساحة 2601 فدان و11 قيراطا.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، من إزالة 13 حالات تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة بمساحة 2000 متر مربع، و3 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة بمساحة 405 أمتار مربعة، و17 حالة تعد بالزراعة على أراضي أملاك دولة على مساحة 356 فدانا و11 قيراطا.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 3 حالات على أراضي زراعية خاصة بمساحة 110 أمتار مربعة، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص، 4 حالات تعد على أراضي أملاك دولة بمساحة 405 أمتار مربعة، وحالة تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 600 فدان، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حالتى تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة بمساحة 230 مترا مربعا.

وأكد المحافظ، أن هناك تنسيقا مستمرا بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع كل الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة.
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