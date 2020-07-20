رامز أمير يشارك جمهوره صورة جديدة له من داخل سيارته

نشر الفنان

صورة جديدة له من داخل سيارته، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وعلق رامز أمير على الصورة قائلا: "طبعا انتوا عارفين أنا رايح فين ؟ ".





وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:

- هو انت بتروح غيره

- التمرين اكيد

- مفيش غير التمرين طبعا





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يذكر أن الفنان رامز أمير تعرض مؤخرا لإصابة في الساق، أثناء ممارسة رياضته المفضلة "الباركور"، أجرى على أثرها عمليتين جراحيتين في الساق، ويخضع حاليًا للعلاج الطبيعي.





وجسد الفنان رامز أمير شخصية البطل النقيب محمد طلعت السباعي، أحد أبطال معركة البرث في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة أمير كرارة ومن إخراج بيتر ميمي.