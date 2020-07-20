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محافظات

بالأسماء والرموز .. مرشحو الأقصر المحتملون لانتخابات مجلس الشيوخ

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:45 م
صدى البلد
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شمس يونس
أعلن المستشار أيمن هدهد، رئيس محكمة الاقصر  الابتدائية، عن اسماء المرشحين لمجلس الشيوخ بمحافظة الأقصر والذى بلغ عددهم 25 مرشح منهم 4 سيدات. 


والمرشحون حسب الترتيب هم المرشح محمد عبد العليم حسين "  والشهرة الشيخ الضبعاوى "  مستقل  " رمز الاسد " و المرشح الضوى أحمد الضوى  والشهرة  " ناصر الضوى  " تابع لحزب مستقبل وطن رمز " الكتاب " و المرشح محمد فتحى احمد والشهرة  "النوفي فتحى " تابع لحزب مستقبل وطن رمز  "القلم " والمرشح حسين سليمان حسين مستقل رمز " الكف " والمرشح عبد الناصر ثروت محمد الغزالى والشهرة  "عبد الناصر الغزالى " مستقل رمز " ساعة يد" والمرشح خالد ابو القاسم عبد الجليل مستقل رمز  " حصان " والمرشح أحمد مصطفى ابو الحمد الشهرة " احمد ابو الحمد"  مستقل رمز " دراجة نارية ". 


والمرشح عادل محمد احمد محمود مستقل رمز " صقر " والمرشح حسام يوسف نصار عبد الكريم والشهرة  " حسام نصار "   مستقل رمز " التمساح " و المرشح صلاح الدين محمد النحاس احمد والشهرة " عصام النحاس"  مستقل رمز "غصن زيتون " و المرشح محمد ابازيد احمد عبد العال مستقل رمز  " المدفع " و المرشح احمد عبد الحميد قناوى والشهرة  " احمد الضبع "  مستقل  " رمز " والمرشحة سحر رجب امين والشهرة  " هالة رجب "  مستقل رمز " الخاتم " والمرشحة منى عبد الستار احمد عبد الحليم مستقل رمز  " سبيكة ذهب " . 

والمرشح محمد النوبي عامر والشهرة  " تقادم العمدة  " مستقل رمز "  بندقية صيد " و المرشح محمد عطا الله اسماعيل ابراهيم مستقل رمز " المنبة " و المرشحة ايمان محمد محمود هلال والشهرة  " ايمان هلال  "  مستقل رمز " العقرب " والمرشح محمد احمد عبد الرحمن والشهرة " محمد العوامى " مستقل رمز  " طائرة هليكوبتر " و المرشحة نعمة محمد احمد مستقل رمز " هدهد " و المرشح اسامة محمد فؤاد والشهرة  " اسامة حباتر " مستقل رمز " السفينة " و المرشح محمد عبد الغنى محمود  مستقل رمز  " السد العالى" .

والمرشح وائل نصر الدين احمد مستقل رمز " التاج " والمرشح محمد عبد العاطي متولى مستقل رمز " اوتوبيس " و المرشح حسن محمد الطاهر ابراهيم مستقل رمز " غزال " و المرشح احمد محمد نصير مستقل رمز " السهم " . 

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جدير بالذكر أن عملية تصويت المصريين بالخارج تجري يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس بالتنسيق مع الخارجية في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد -19 ، من 9 صباحا حتى 9 مساء  وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على يعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

وجولة الإعادة ستجرى يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.

وتستمر عضوية مجلس الشيوخ لمدة 5 سنوات وفق القانون، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
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