بالأسماء والرموز .. مرشحو الأقصر المحتملون لانتخابات مجلس الشيوخ

والمرشحون حسب الترتيب هم المرشح محمد عبد العليم حسين " والشهرة الشيخ الضبعاوى " مستقل " رمز الاسد " و المرشح الضوى أحمد الضوى والشهرة " ناصر الضوى " تابع لحزب مستقبل وطن رمز " الكتاب " و المرشح محمد فتحى احمد والشهرة "النوفي فتحى " تابع لحزب مستقبل وطن رمز "القلم " والمرشح حسين سليمان حسين مستقل رمز " الكف " والمرشح عبد الناصر ثروت محمد الغزالى والشهرة "عبد الناصر الغزالى " مستقل رمز " ساعة يد" والمرشح خالد ابو القاسم عبد الجليل مستقل رمز " حصان " والمرشح أحمد مصطفى ابو الحمد الشهرة " احمد ابو الحمد" مستقل رمز " دراجة نارية ".

والمرشح عادل محمد احمد محمود مستقل رمز " صقر " والمرشح حسام يوسف نصار عبد الكريم والشهرة " حسام نصار " مستقل رمز " التمساح " و المرشح صلاح الدين محمد النحاس احمد والشهرة " عصام النحاس" مستقل رمز "غصن زيتون " و المرشح محمد ابازيد احمد عبد العال مستقل رمز " المدفع " و المرشح احمد عبد الحميد قناوى والشهرة " احمد الضبع " مستقل " رمز " والمرشحة سحر رجب امين والشهرة " هالة رجب " مستقل رمز " الخاتم " والمرشحة منى عبد الستار احمد عبد الحليم مستقل رمز " سبيكة ذهب " .

والمرشح محمد النوبي عامر والشهرة " تقادم العمدة " مستقل رمز " بندقية صيد " و المرشح محمد عطا الله اسماعيل ابراهيم مستقل رمز " المنبة " و المرشحة ايمان محمد محمود هلال والشهرة " ايمان هلال " مستقل رمز " العقرب " والمرشح محمد احمد عبد الرحمن والشهرة " محمد العوامى " مستقل رمز " طائرة هليكوبتر " و المرشحة نعمة محمد احمد مستقل رمز " هدهد " و المرشح اسامة محمد فؤاد والشهرة " اسامة حباتر " مستقل رمز " السفينة " و المرشح محمد عبد الغنى محمود مستقل رمز " السد العالى" .

والمرشح وائل نصر الدين احمد مستقل رمز " التاج " والمرشح محمد عبد العاطي متولى مستقل رمز " اوتوبيس " و المرشح حسن محمد الطاهر ابراهيم مستقل رمز " غزال " و المرشح احمد محمد نصير مستقل رمز " السهم " .

اقرا ايضا :

جدير بالذكر أن عملية تصويت المصريين بالخارج تجري يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس بالتنسيق مع الخارجية في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد -19 ، من 9 صباحا حتى 9 مساء وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على يعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.





وجولة الإعادة ستجرى يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.





وتستمر عضوية مجلس الشيوخ لمدة 5 سنوات وفق القانون، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.