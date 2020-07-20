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أخبار العالم

سلامة واستجابة قوية.. بشرى من أكسفورد بشأن لقاح كورونا المنتظر

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:00 م
لقاح كورونا المنتظر
لقاح كورونا المنتظر
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شيماء مصطفى
أعلنت جامعة أكسفورد البريطانية، الاثنين، أن لقاح فيروس كورونا الذي تطوره، أظهر مستويات سلامة مقبولة واستجابة مناعية قوية، في مرحلة مبكرة.

ووفقًا لمجلة "ذا لانسيت" الطبية، قالت الجامعة وفقًا لبيانات وصلت لها حديثا، إن باحثي جامعة أكسفورد، بالاشتراك مع شركة الأدوية AstraZeneca ، ان اللقاح التجريبي المسمى ChAdOx1 nCoV-19. يجمع بين المواد الوراثية من فيروس كورونا والفيروسات الغدية المعدلة المعروف أنها تسبب التهابات.


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وقال البروفيسور أدريان هيل، مدير معهد جينر بجامعة أكسفورد، لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، اليوم الاثنين إن التوصل لهذه المرحلة من الاستجابة المناعية القوية تعني أن اللقاح يمكن أن يعمل على الوقاية من كوفيد-19. 


وأوضح أنه " يجري استخدام جرعة واحدة وجرعتين من اللقاح.. ويبدو أن كلاهما يعطي استجابات مناعية قوية على الرغم من أنه بعد الحصول على جرعتين نرى استجابات مناعية أقوى".


وأشار إلى أن العلماء يأملون في بدء التجارب البشرية في الولايات المتحدة على هذا اللقاح في الأسابيع القليلة المقبلة.
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