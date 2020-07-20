رسالة على كمامة .. فتاة مصرية تحارب العنف ضد المرأة بطريقة مبتكرة

قالت الإعلامية دينا رامز، إن ارتداء الكمامة أصبح جزءا من ملابسنا اليومية، وخاصة في تلك الفترة بسبب تتفشي فيروس كورونا، وأن كثيرا من الدول حول العالم ألزمت المواطنين بارتداء الكمامة في حال التواجد بالشارع وفي أي مكان مغلق.





وتابعت دينا رامز، خلال برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلة: إن هناك حالة خوف عامة في العالم كله من عودة فيروس كورونا مرة أخرى في موجة أشد شراسة.





وأضافت أن ارتداء الكمامة أوحى بفكرة لفتاة مصرية تدعى هادية عبدالفتاح وهي مدربة في احد الورش الحقوقية، وقامت باستخدام الكمامة لتكون وسيلة لنقل رسائل صامتة ضد العنف ضد المرأة ومحاربة التحرش.



