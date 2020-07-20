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محافظات

نائب محافظ الدقهلية: تشكيل لجنة لمراجعة العقارات بنطاق غرب المنصورة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:56 م
هيثم الشيخ نائب المحافظ
هيثم الشيخ نائب المحافظ
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همت الحسينى
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم هيثم الشيخ نائب المحافظ،برئاسة الاجتماع الاسبوعى  للجنة مراجعة العقارات الصادر لها تراخيص والجارى تنفيذها لمعاينها على الطبيعة لدراسة مدى مطابقتها للاشتراطات للسماح لها باستكمال الأعمال.

وذلك بحضور السيده منال الغندور السكرتير المساعد وأعضاء اللجنة من إدارات التخطيط العمرانى والشئون الهندسية، والتنظيم، وأساتذة كلية الهندسة، ونقابة المهندسين ورؤساء الأحياء بشرق وغرب المنصورة ومركزى المنصورة وطلخا.

جاء ذلك تنفيذا لقرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن مراجعة اعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة للتاكد من مطابقتها للاشتراطات بالمحافظات .

وقد تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من التقارير الفنية لعدد من العقارات تم معاينتها على الطبيعه من قبل اللجنه  فى نطاق احياء غرب وشرق المنصورة ومركز المنصورة ومركز طلخا .

واكد نائب المحافظ ان نسبة الإنتهاء من اعمال اللجنة لمراجعة العقارات بنطاق المحافظة بلغت 100%  وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة لمراجعة العقارات بنطاق غرب المنصورة، كما تقرر اتخاذ الاجراءات التامينه اللازمة للحفاظ على العقارات المجاورة للمنشآت المخالفة واعادة فحص التقارير الفنية الخاصة بها ، وأن يتم عرض تقارير اللجنة على اساتذه كلية الهندسة اعضاء لجنه المراجعة لاتخاذ وتقرير ما يلزم من اجراءات حالة ثبوت خطورة داهمة على العقارات المجاورة لها وعلى خطوط المرافق ،مع وضع طريقة ملائمه لتأمينها.

وكما تقرر أنه فى حاله ثبوت ما يخالف الترخيص بالعقار الجارى تنفيذه يتم على الفور  إيقاف أعمال الرخصة ويقوم رئيس الوحده المحلية المختصة باخذ الإقرارات اللازمة على صاحبة بعدم السير فى استكمال أعمال البناء والمتابعة الجادة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها
وأكد نائب المحافظ انه تم البدء فى ارسال كافة التقارير التى تم الانتهاء منها لمراجعتها  لجهاز التفتيش الفنى تمهيدا لاعتمادها.
نائب محافظ الدقهلية: تشكيل لجنة لمراجعة العقارات بنطاق غرب المنصورة
نائب محافظ الدقهلية: تشكيل لجنة لمراجعة العقارات بنطاق غرب المنصورة
نائب محافظ الدقهلية: تشكيل لجنة لمراجعة العقارات بنطاق غرب المنصورة
نائب محافظ الدقهلية: تشكيل لجنة لمراجعة العقارات بنطاق غرب المنصورة
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