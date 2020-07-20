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محافظات

محافظ الدقهلية يتسلم حزمة تبرعات من المستلزمات الطبية والمطهرات لمواجهة كورونا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:00 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تسلم  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين حزمة من التبرعات تشمل وسائل وقاية ومطهرات قدمها الاتحاد المصرى لكرة السلة، ممثلا فى اللجنة الرياضية للاتحاد بقيادة الدكتور عبد السلام عاصى الذى قدم هذه التبرعات لمحافظة الدقهلية دعما لجهودها فى التصدى لفيروس كورونا.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى للمشاركة مع أجهزة الدولة في مواجهة التحديات وتقديمها للدعم اللازم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات وخاصة أوقات الأزمات.


وثمن محافظ الدقهلية تلك المبادرة التى تؤكد تلاحم وتضافر جهود المصريين فى مواجهة الأزمات، مشيرا الى  الجهود المتواصلة لصندوق تحيا مصر لتقديم الدعم لمحافظة الدقهلية واجهزتها خلال الفترة الحالية مما كان له الاثر الطيب فى نفوس مواطنى المحافظة.
محافظ الدقهلية يتسلم حزمة تبرعات من المستلزمات الطبية والمطهرات لمواجهة كورونا
محافظ الدقهلية يتسلم حزمة تبرعات من المستلزمات الطبية والمطهرات لمواجهة كورونا
محافظ الدقهلية يتسلم حزمة تبرعات من المستلزمات الطبية والمطهرات لمواجهة كورونا
محافظ الدقهلية يتسلم حزمة تبرعات من المستلزمات الطبية والمطهرات لمواجهة كورونا
محافظ الدقهلية يتسلم حزمة تبرعات من المستلزمات الطبية والمطهرات لمواجهة كورونا
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