قرار تاريخي .. تنسيقية الأحزاب تؤيد موافقة النواب على إرسال قوات مسلحة خارج الحدود

وصف أحمد صبري عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قرار مجلس النواب بالموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة لتنفيذ مهام قتالية خارج الحدود بأنه قرار تاريخي.





وأضاف أحمد صبري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن جلسة البرلمان اليوم تاريخية وحضرها 510 نائب للموافقة على قرار إرسال قوات من الجيش لتنفيذ مهام قتالية خارج الحدود.





تمت الموافقة بإلاجماع لتفويض الرئيس السيسي والقوات للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي من المليشيات المسلحة". وتابع أحمد صبري: "بإلاجماعالمسلحةالمصري والعربي





وأوضح أحمد صبري أن ما شهدناه اليوم خطوة مهمة واستثنائية للحفاظ على أمن الوطن، مؤكدا أن تنسيقية الأحزاب تسا ند قرار مجلس النواب وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على أمننا القومي، و امن ليبيا من أمن مصر.



