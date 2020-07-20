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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

قرار تاريخي .. تنسيقية الأحزاب تؤيد موافقة النواب على إرسال قوات مسلحة خارج الحدود

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:34 م
الرئيس السيسي والدكتور
الرئيس السيسي والدكتور علي عبد العال
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هاني حسين
وصف أحمد صبري عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قرار مجلس النواب بالموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة لتنفيذ مهام قتالية خارج الحدود بأنه قرار تاريخي.

وأضاف أحمد صبري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن جلسة البرلمان اليوم تاريخية وحضرها 510 نائب للموافقة على قرار إرسال قوات من الجيش لتنفيذ مهام قتالية خارج الحدود.

وتابع أحمد صبري: "تمت الموافقة بإلاجماع لتفويض الرئيس السيسي والقوات المسلحة للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي من المليشيات المسلحة".

وأوضح أحمد صبري أن ما شهدناه اليوم خطوة مهمة واستثنائية للحفاظ على أمن الوطن، مؤكدا أن تنسيقية الأحزاب تساند قرار مجلس النواب وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على أمننا القومي، وامن ليبيا من أمن مصر.

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