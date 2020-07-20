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هشام حلبي: مصر تهدف إلى السلام في ليبيا.. وتفويض البرلمان سبقه ظهير شعبي داعم للقرار السياسي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:11 م
صدى البلد
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عادل نصار
أكد اللواء طيار هشام حلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن مصر تستهدف السلام في ليبيا وهذه هي المظلة الرئيسية التي ينطلق منها التوجه المصري وفقًا لاعلان مبادرة القاهرة.

وقال حلبي، إن جلسة البرلمان التي عقدت اليوم لمنح تفويض للرئيس بإرسال قوات خارج حدود مصر في مهمة قتالية تعد جلسة قوية ومهمة لانه بمثابة تفويض رسمي دستوري سبقه ظهير شعبي  كبير مؤيد لارسال قوات  مما أسهم في تعظيم القرار السياسي مؤكدًا أن هذه الميزة تتفرد بها مصر  دون غيرها وهو أن يسبق القررارت الكبرى ظهير شعبي ودستوري.

وأضاف حلبي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الان" المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، أنه لا نتمنى أن نصل لنقطة إرسال القوات فعليا لليبيا لكن تبقى المحددات على الارض هي الاساس  في ذلك.

وأكد حلبي، أن معظم الدول الازروبية تؤكد  وتدعم الموقف المصري لكن تركيا تلعب على وتر مخاوف الدول الاوروبية من عودة المقاتلين الاجانب لاراضيها خاصة ان هناك نحو 25 ألف إرهابي مقيم  في ليبيا  وسوف تعاني الدولة الليبية  من هذا الامر لسنوات حتى لو حل الامر لانهم مندمجين في الشارع الليبي.
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