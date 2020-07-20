العربية: أنباء عن مقتل جنرال إيراني في الغارات الإسرائيلية على سوريا

ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل أن هناك أنباء تفيد بمقتل جنرال إيراني في الغارات الإسرائيلية على سوريا.









وقالت نقلا عن مصادر قولها إن غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت غرفة عمليات لضباط إيرانيين وحزب الله اللبناني.









وأضافت أن الغارات الإسرائيلية في سوريا استهدفت منظومات للدفاع الجوي.









وقالت إسرائيل إن عملية وشيكة كانت تستهدفها انطلاقا من سوريا.









أفادت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الاثنين، بتصدي الدفاعات الجوية لهجوم إسرائيلي.









وقالت الوكالة إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق.









وأضاف أنها تتصدى أيضا لعدوان إسرائيلي من فوق منطقة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل.