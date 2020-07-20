وفقا للضوابط .. الصحة: مصر ستشارك في التجارب السريرية على اللقاح الصيني .. شاهد

من المقرر ان تنتهى المرحلة الثالثة خلال 3 أشهر. قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الصين انتهت من المرحلتين الاولى والثانية من لقاح لـ فيروس كورونا ويقومون بتطويره وبدأوا في المراحل النهائية من التجارب السريرية، و









وأضاف مجاهد في تصريحات تليفزيونية قائلا:" مصر أبدت ترحيبها بالمشاركة في التجارب السريرية على اللقاح الصيني".









وتابع "مصر وافقت على مشاركتها في التجارب السريرية على اللقاح الصيني "، مضيفا:" اللقاح في مصر وفق ضوابط لجنة أخلاقيات البحث العلمي بما يضمن أمن وسلامة المشاركين". التجاربتجربةأخلاقياتالبحثأمنالمشاركين".









وأكمل خالد مجاهد:" الجانب الصيني يساعدنا في نقل التكنولوجيا الخاصة باللقاح الصيني من أجل إنتاج اللقاح في مصر بمجرد ثبوت الفاعلية".









ولفت مجاهد:" نتواصل مع كل دول العالم التي تجري تجارب سريرية على لقاحات، وهناك شركات اجنبية أرسلت دعوة بمشاركة مصر في تجارب سريرية لتطعيمين".



