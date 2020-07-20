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وفقا للضوابط .. الصحة: مصر ستشارك في التجارب السريرية على اللقاح الصيني .. شاهد

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:15 م
هالة زايد
هالة زايد
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هاني حسين
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن  الصين انتهت  من المرحلتين الاولى والثانية  من لقاح لـ فيروس كورونا  ويقومون بتطويره  وبدأوا في المراحل النهائية من التجارب السريرية، ومن المقرر ان تنتهى المرحلة الثالثة خلال 3 أشهر.


وأضاف مجاهد في تصريحات تليفزيونية قائلا:" مصر أبدت ترحيبها بالمشاركة في التجارب السريرية على اللقاح الصيني".


وتابع "مصر وافقت على مشاركتها في التجارب السريرية على اللقاح الصيني"، مضيفا:" تجربة اللقاح في مصر وفق ضوابط لجنة أخلاقيات البحث العلمي بما يضمن أمن وسلامة المشاركين".


وأكمل خالد مجاهد:" الجانب الصيني يساعدنا في نقل التكنولوجيا الخاصة باللقاح الصيني من أجل إنتاج  اللقاح في مصر بمجرد ثبوت الفاعلية".


ولفت مجاهد:" نتواصل مع كل دول العالم التي تجري تجارب سريرية على لقاحات، وهناك شركات اجنبية أرسلت دعوة بمشاركة مصر في تجارب سريرية لتطعيمين".

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