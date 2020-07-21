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منوعات

نجاة من الموت بأعجوبة.. مسنة وابنتها تشربان بول بعضهما لمدة 4 أيام.. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:05 ص
السيدة الصينية خلال
السيدة الصينية خلال فترة علاجها
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أماني إبراهيم
نجت أم صينية مسنة وابنتها من حادث كاد يودي بحياتهما، وللنجاة اضطرت السيدتان لشرب كل منهما بول الأخرى.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، نجت سيدة صينية عمرها 82 عاما وابنتها البالغة من العمر 64 عاما، من الاحتجاز في مصعد مكسور لمدة 4 أيام عن طريق جمع وشرب بول بعضهما البعض.

وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن كلتيهما استخدمتا المصعد الذي تم بناؤه داخل منزلهما المكون من أربعة طوابق، للصعود إلى الطابق العلوي ولكن توقف المصعد فجأة.

ولم تكن كل منهما تمتلك أي أدوات للنجاة، لا طعام أو هاتف أو مياه، فلجأتا إلى شرب بول بعضهما، وكانت كل منهما تشبك يديها معا لشرب بول الأخرى على مدار أربعة أيام.

تم إنقاذهما أخيرا من قبل رجال الإطفاء في الصين، بعد 96 ساعة عصيبة بين الحياة والموت، وتم الكشف عن تفاصيل هذا الحادث بعد خروج الأم وابنتها من المستشف، وذكرت التقارير أن السيدة المسنة كانت هي وابنتها عالقتان في المصعد.

ولم يكن لديهما أي وسيلة لطلب المساعدة، أو وسيلة للبقاء على قيد الحياة بدون طعام أو ماء، وللتنفس الجيد في المصعد قامت الأم بالوقوف على كتف ابنتها وقامت بسحب سلك معدني داخل المصباح واستخدمته لفتح فجوة صغيرة بين أبواب رفع المصعد وتناوبتا التنفس منها.

نجاة من الموت بأعجوبة.. مسنة وابنتها تشربان بول بعضهما لمدة 4 أيام.. فيديو
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