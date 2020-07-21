البنك المركزي: 3.8 تريليون جنيه حجم الإئتمان بالعملة المحلية في إبريل الماضي

ارتفع اجمالي الائتمان المحلي بالعملة المحلية للبنوك إلي 3.82 تريليون جنيه في إبريل الماضي مقابل 3.62 تريليون جنيه في مارس السابق له بفارق 200 مليار جنيه،ومقارنة بـ2.2 تريليون جنيه في فبراير 2020 بزيادة تبلغ 1.62 مليار جنيه
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول حجم المطلوبات من الحكومة ضمن الائتمان المحلي لـ 2.541 تريليون جنيه مقابل 2.4 تريليون جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 2.2 تريليون جنيه في فبراير السابق .
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وبلغت المطلوبات من القطاع الخاص نحو 733.7 مليار جنيه في إبريل السابق مقابل 700.91 مليار جنيه في مارس الماضي ومقارنة بـ 673.32 مليار جنيه في فبراير الماضي
وسجلت المطلوبات من القطاع العام ضمن الائتمان المحلي نحو 126.2 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 125.15 مليار جنيه مقارنة بـ124.92 مليار جنيه في فبراير من نفس العام.