الكاف يتخبط.. شطة: المغربي فوزي لقح وراء عدم استضافة مصر لنهائي أفريقيا.. فيديو

أكد عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن الأفضل للأهلي والزمالك لعب مباراتي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بطريقة الذهاب والإياب.

وقال شطة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن هناك تخبط إداري في الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، والمغرب خرجت فائزة بتلك القرارات الخاصة بدوري الأبطال والكونفدرالية.

وأضاف:" نحن لسنا أقوياء كما كنا في السابق داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وكان من العدل منح مصر مباريات دوري الأبطال كما حصلت المغرب على استضافة مباريات الكونفدرالية".

وأوضح، أن المغربي فوزي لقجع وراء عدم استضافة مصر لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وضغط بشكل كبير على عدم استضافة مصر لباقي مباريات البطولة، رغم تقدم مصر بطلب ونجاحها في وقت سابق في استضافة امم افريقيا 2019.





وأتم شطة: "أطالب بإقامة مباراة النهائي في مصر وتطبيق العدل، كما حدث مع المغرب ومنحها باقي مباريات الكونفدرالية".





وكانت دولة الكاميرون قد سبقت وقامت بالاعتذار لـ"كاف" ورفضت استضافة نهائيات دوري أبطال أفريقيا "نصف النهائي والنهائي" بعد قيام "كاف" بتعديل نظام نصف النهائي ليقام من مباراة واحدة.