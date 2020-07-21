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رياضة

مجدي عبد الغني: ميدو فشل في مسيرته كلاعب

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:17 ص
ميدو و مجدي عبد الغني
ميدو و مجدي عبد الغني
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محمد سمير

تساءل مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق عن ماذا قدم أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك و منتخب مصر خلال مسيرته .


 

وقال عبد الغني في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" ان ميدو فشل في مسيرته كلاعب سواء في أوروبا او مع نادي الزمالك او مع منتخب مصر .


 

وأضاف عبد الغني ان ميدو يحب الكلام الكثير فقط و لكن رغم حبي له فماذا قدم؟.. قائلا:" دا أشهر حاجة ليه مع منتخب مصر خناقته مع حسن شحاتة وقت تبديله في كأس الأمم الافريقية " .


 

وكان ميدو هاجم اتحاد الكرة السابق بسبب الجمع بين منصبين وضرب مثالا بمجدي عبد الغني ليتساءل قائلا:  إزاي كابتن مجدي عبد الغني "مع كامل احترامي ليه" كان رئيس جمعية اللاعبين المحترفين وبحكم منصبه لازم يجيب حق اللعيبة من الأندية وفي نفس الوقت كان عضو مجلس الاتحاد وهدفه إنه يتجنب مُعاداة الأندية  اللي هتنتخبه بعد كده ".

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