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برلمان

مصطفى مكي أمينا للإعلام بـ حزب مستقبل وطن في المطرية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:17 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن
أعلن حزب مستقبل وطن، أمانة المطرية، عن اختيار الكاتب الصحفي مصطفى مكي، أمينا للإعلام.

وأكد مكي في تصريحات صحفية له، سعادته البالغة بالمنصب الجديد، في حزب كبير، بحجم حزب مستقبل وطن، مشددا على بذله قصارى جهده من أجل القيام بمهام منصبه الجديد على أكمل وجه.

ووجه مكي، جزيل الشكر، لكل قادة حزب مستقبل وطن، على ثقتهم فيه، واختياره لتولي هذا المنصب الهام في أمانة الحزب بمنطقة المطرية.
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