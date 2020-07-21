مصطفى مكي أمينا للإعلام بـ حزب مستقبل وطن في المطرية

أعلن حزب مستقبل وطن، أمانة المطرية ، عن اختيار الكاتب الصحفي مصطفى مكي ، أمينا للإعلام.



وأكد مكي في تصريحات صحفية له، سعادته البالغة بالمنصب الجديد ، في حزب كبير ، بحجم حزب مستقبل وطن ، مشددا على بذله قصارى جهده من أجل القيام بمهام منصبه الجديد على أكمل وجه.



ووجه مكي ، جزيل الشكر ، لكل قادة حزب مستقبل وطن ، على ثقتهم فيه ، واختياره لتولي هذا المنصب الهام في أمانة الحزب بمنطقة المطرية.

