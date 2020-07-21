مواطن من ذوي الاحتياجات يناشد المسئولين في «التضامن الاجتماعي» إعادة معاشه الموقوف

استغاث المواطن محمد إبراهيم معوض، المقيم فى قرية ميت أبو غالب، مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف معاش التضامن الاجتماعي.





وقال فى رسالته "كنت أحصل على معاش التضامن الاجتماعي، وتم تحويلى عام 2018 إلى الكمسيون الطبي وقبولى ضمن المستحقين للمعاش، وتسلمت بطاقة الخدمات المتكاملة، ثم تم تحويلى إلي برنامج تكافل وكرامة، ولكننى فوجئت بوقف معاشى عام 2018 دون سبب مع العلم أنه لا يوجد مصدر دخل آخر لى".





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ويقدّم موقع "صدى البلد"، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



