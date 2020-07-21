وزير التعليم: الدروس الخصوصية لن تفيد الطلاب في امتحانات الثانوية الجديدة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الدروس الخصوصية بشتى اشكالها سواء كانت في السناتر أو المنازل أو اليوتيوب أو الزووم لن تفيد تعليميا.





حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ان الدروس الخصوصية بشكل عام ، لن تساعد الطلاب في الاعوام القادمة ، علي حل الامتحانات الجديدة في المرحلة الثانوية ، مشيرا إلى ان الدروس الخصوصية في هذه الحالة ستكون إهدار للوقت والمال.





كما وزير التربية والتعليم : تعكف الوزارة علي توفير كافة مصادر التعلم الرقمي وعلي تدريب المعلمين استعدادا للعام الجديد ، كي تقدم لأبنائنا خدمة تعليمية راقية ومعتمدة بدون الحاجة للاعتماد علي مصادر تعلم أخري من أي نوع.









واضاف وزير التربية والتعليم : سوف تعلن الوزارة عن تفاصيل العام الدراسي الجديد في الاسبوع الاول من سبتمبر ٢٠٢٠ ، بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات.





وأوضح وزير التربية والتعليم ان ما يتم تداوله بهذا الشأن ، حتي هذا الحين ما هو إلا إجتهادات أو إجتزاءات أوإشاعات.





وكان قد ترأس الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي (عبر الفيديو كونفرانس) لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسي المقبل 2020-2021، والذي سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).





ووافق المجلس على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).





و وافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.









وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن المرحلة الثانوية في العام المقبل سوف تستفيد من وجود التابلت (بداية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي)، وسيكون نظام التقييم بالنظام المعدل بحيث يكون الامتحان على نفس مستوى الصعوبة وليس موحد في شكل الأسئلة، وذلك اتساقًا مع رؤية الوزارة لقياس مستويات الفهم والتحصيل وكذلك التعامل مع ظاهرة الغش.





وكشف وزير التربية والتعليم بعض ملامح امتحان الثانوية العامة للعام المقبل 2020-2021، حيث يتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة ويتم أداء الامتحان الإلكتروني لكل مجموعة على حدة وفي أوقات مختلفة، وبنظام "الكتاب المفتوح" الـ "open book" ومتساوي في درجة الصعوبة بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص.