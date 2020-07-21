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تعليم

وزير التعليم: نعكف على توفير مصادر التعلم الرقمي وتدريب المعلمين استعدادا للعام الجديد

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:30 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياسمين بدوي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعكف علي توفير كافة مصادر التعلم الرقمي وعلي تدريب المعلمين استعدادا للعام الجديد .


وقال وزير التربية والتعليم إن الهدف من ذلك هو حرص الوزارة على ان تقدم لأبنائنا خدمة تعليمية راقية ومعتمدة بدون الحاجة للاعتماد علي مصادر تعلم أخري من أي نوع. 



وأضاف وزير التربية والتعليم ان الدروس الخصوصية بمختلف أشكالها سواء في السناتر أو المنازل أو اليوتيوب أو الزووم لن تفيد تعليميا ولن تساعد علي حل الامتحانات الجديدة في المرحلة الثانوية ، وستتسبب في إهدار الوقت والمال.



واوضح وزير التربية والتعليم، انه سوف تعلن الوزارة عن تفاصيل العام الدراسي الجديد في الاسبوع الاول من سبتمبر ٢٠٢٠ بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات.


ووافق المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي ، على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).


ويبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).


كما وافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

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