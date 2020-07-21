لمدة 16 ساعة.. انقطاع المياه عن 7 مناطق رئيسية بالقاهرة في هذا التوقيت

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن 7 مناطق هي (منشية البكري - منشية الصدر - الحرس الجمهوري -القوات الجوية - السكرتاريه- دار الهينة الهندسية- دار القوات الجويه)





وأكدت الشركة ان الإنقطاع؛ نظرا لقيام الهينة الهندسية بالقوات المسلحة بتتفيذ أعمال كوبرى بمنطقة جسر السويس، الامر الذى يستلزم تحويل مسار خطوط المياه المتعارضة مع أعمال إنشاء الكباري .





واوضحت أن الانقطاع سيكون اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء المقبل وحتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالى الخميس وذلك لمدة ١٦ ساعة.



وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.