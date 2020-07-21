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رياضة

المقاولون العرب يخوض أولى مبارياته الودية أمام أسوان

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:17 ص
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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حسام الحارتي
يستضيف نادي المقاولون العرب بقيادة عمادة النحاس نظيره أسوان في لقاء ودي علي ملعب عثمان أحمد عثمان في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم" الثلاثاء"، وذلك في إطار الاستعداد لإستئناف الدوري المصري من جديد عقب توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والذي تسبب في توقف النشاط في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية.

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، ثلاث مباريات ودية لتأهيل اللاعبين قبل عودة النشاط الرياضي  واستئناف الدوري العام في 6 أغسطس المقبل، وذلك بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يبدأ المقاولون العرب مشوار المباريات الودية في 21 يوليو بمواجهة أسوان، على أن يواجه الجونة وطلائع الجيش في المباراتين الثانية والثالثة.

وكان علاء عبد الغني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب،  قد أكد فى تصريحات خاصة، أن الجهاز الفني لذئاب الجبل سيعطي اهتمامًا خاصًا لقطاع الناشئين في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم تصعيد لاعبين من الناشئين بالإضافة إلى الثنائي الذي يتواجد منذ فترة مع الفريق مثل محمد علي ويوسف أبو هشيمة.

وأضاف عبد الغني أنه تم تصعيد الثنائي تايسون وفضل، لتدعيم صفوف الفريق، ويبحث الجهاز الفنى للمقاولون عن محمد صلاح جديد فى قطاع الناشئين للاستفادة الفنية من المواهب فى الوقت الحالى والاستفادة المادية فى المستقبل كما حدث مع فرارى الفراعنة.


ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.
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