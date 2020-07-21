ثبات الدولار وتراجع الين.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 21-7-2020

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية فى مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
وبلغ سعر الدولار الأمريكي 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار الأمريكي 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.
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وسجل سعر اليورو 18.18 جنيه للشراء بارتفاع 7 قروش مقارنة بسعر أول أيام الأسبوع الجارى، و18.37 جنيها للبيع بارتفاع 6 قروش مقارنة بيوم الأحد أول أيام العمل بالأسبوع الجارى.
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.14 جنيه للشراء بزيادة 23 قرشا مقارنة بأول تعاملات الأسبوع و20.32 جنيه للبيع بارتفاع 18 قرشا مقارنة بتعاملات الأحد.
وسجل الفرنك السويسرى 16.93 جنيها للشراء بارتفاع 11 قرشا مقارنة بتعاملات أول الأسبوع، و17.08 جنيه للبيع بارتفاع قرش واحد مقارنة ببداية الأسبوع.
وسجلت كورنة سويدية عند 1.77 جنيه للشراء بارتفاع قرشين فقط مقارنة بتعاملات الأحد، و1.79 جنيه للبيع بارتفاع قرشين.
العملات الآسيوية
العملات الآسيوية
سجل 100 ين يابانى سعر 14.83 جنيه للشراء و14.95 جنيه للبيع بانخفاض قرشين مقارنة بتعاملات أول الأسبوع.
واستقر اليوان الصينى عند 2.27 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.