AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ثبات الدولار وتراجع الين.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 21-7-2020

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:24 ص
دولارات
دولارات
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية فى مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. 

وبلغ سعر الدولار الأمريكي 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع. 

اقرأ أيضًا:

وسجل سعر اليورو 18.18 جنيه للشراء بارتفاع 7 قروش مقارنة بسعر أول أيام الأسبوع الجارى، و18.37 جنيها للبيع بارتفاع 6 قروش مقارنة بيوم الأحد أول أيام العمل بالأسبوع الجارى.

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.14 جنيه للشراء بزيادة 23 قرشا مقارنة بأول تعاملات الأسبوع و20.32 جنيه للبيع بارتفاع 18 قرشا مقارنة بتعاملات الأحد.

وسجل الفرنك السويسرى 16.93 جنيها للشراء بارتفاع 11 قرشا مقارنة بتعاملات أول الأسبوع، و17.08 جنيه للبيع بارتفاع قرش واحد مقارنة ببداية الأسبوع.

وسجلت كورنة سويدية عند 1.77 جنيه للشراء بارتفاع قرشين فقط مقارنة بتعاملات الأحد، و1.79 جنيه للبيع بارتفاع قرشين.

العملات الآسيوية
سجل 100 ين يابانى سعر 14.83 جنيه للشراء و14.95 جنيه للبيع بانخفاض قرشين مقارنة بتعاملات أول الأسبوع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.27 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه بختام تعاملات الأحد بالبنك الأهلى 17 -5-2020

ارتفاع الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه بختام تعاملات الأسبوع بالبنك الأهلى 22-5-2020

ارتفاع جميع العملات مقابل الجنيه من قرشين لــ 20 قرشا باستثناء الدولار الأمريكي واليوان الصيني.. تفاصيل

الإسترليني يرتفع 10 قروش.. سعر الدولار والعملات الأجنبية بختام تعاملات الأحد 31 - 5 - 2020

استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

اليورو يتراجع 4 قروش.. سعر العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم 28-6-2020

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني: ميدو فشل في مسيرته كلاعب

إلغاء الكروت البلاستيك وزيادة الرصيد.. 7 إجراءات مرتقبة لمستخدمي المحمول

يحيط بها أكبر محطة كهرباء.. السيطرة على حريق بـ سويقة الخضر والفاكهة في سنورس بالفيوم

احذرها.. 5 أسباب تعمل على استنزاف بطارية هاتفك

أحكام مهمة للمرأة خلال فترة الحيض.. فيديو

سكرتير عام محافظ الإسكندرية يكشف أسباب الهبوط الأرضي.. فيديو

AdvertisementS

لمدة 16 ساعة.. انقطاع المياه عن 7 مناطق رئيسية بالقاهرة في هذا التوقيت

رغم تداعيات كورونا.. "الفلاحين" توضح جهود الدولة فى انخفاض أسعار الأضاحى

سر فني حير المصريين 30 سنة.. من هي ابنة مديحة كامل في فيلم العفاريت؟

إلغاء الكروت البلاستيك وزيادة الرصيد.. 7 إجراءات مرتقبة لمستخدمي المحمول

يحيط بها أكبر محطة كهرباء.. السيطرة على حريق بـ سويقة الخضر والفاكهة في سنورس بالفيوم

قتل شقيقه ودفنه أسفل السلم بعد مشاهدة فيديوهات جنسية له مع زوجته

أخبار الرياضة| كواليس لقاء مرتضى منصور ورانيا علواني.. ومحمد بركات: من حق الزمالك المطالبة بلقب نادي القرن

للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور.. 10 إجراءات مرتقبة خلال العام الدراسي الجديد

تبكي بحرقة.. أماني السويسي تتعرض للضرب المبرح من متعهد حفلات

التعليم تنفي تسريب امتحان جبر الثانوية العامة قبل توزيعه في اللجان

أحكام مهمة للمرأة خلال فترة الحيض.. فيديو

بكلمات مؤثرة.. شاعر سعودي يدعم الجيش المصري بعد قرار البرلمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلي جديد لـ فولكس فاجن بولو الجيل السادس .. صور

تعرض فيراري F40 نادرة لحادث أثناء تجربة قيادتها.. صور

بعد أنباء عن إصابتها بـ نزيف في المخ.. شاهد شقيقة الفنانة زينة