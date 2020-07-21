ثبات الدولار وتراجع الين.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 21-7-2020

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وسجل سعر اليورو 18.18 جنيه للشراء بارتفاع 7 قروش مقارنة بسعر أول أيام الأسبوع الجارى، و18.37 جنيها للبيع بارتفاع 6 قروش مقارنة بيوم الأحد أول أيام العمل بالأسبوع الجارى.



