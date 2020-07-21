الدولار يستقر في مستهل التعاملات

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه ، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء،بعد ارتفاعه بمقدار قرشا واحدا بالبنوك أمس .









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سجل الدولار مقابل الجنيه أقل سعر في بنك قناة السويس ، إذ بلغ 15.89 جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع.





ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر إيران، البركة" نحو 15.91 جنيه للشراء و 16.01 جنيه للبيع.



