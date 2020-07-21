الدولار يستقر في مستهل التعاملات

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء،بعد ارتفاعه بمقدار قرشا واحدا بالبنوك أمس .
وبحسب ما جاء بمتوسط سعر الدولار مقابل الجنيه والمعلن بالبنك المركزي ، فقد سجل الدولار نحو 15.92 جنيه للشراء مقابل 16.02 جنيه للبيع.
أقرأ أيضا:
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 20-7-2020
ارتفاع اليورو واستقرار الدولار.. تعرف على أسعار العملات أول أيام الأسبوع
سجل الدولار مقابل الجنيه أقل سعر في بنك قناة السويس، إذ بلغ 15.89 جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر إيران، البركة" نحو 15.91 جنيه للشراء و 16.01 جنيه للبيع.
وسجل الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر، الأهلي، كريدي أجريكول، الاسكندرية، الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، بلوم، مصرف أبوظبي الاسلامي، التعمير والاسكان، المصرف العربي الدولي، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، عودة، اتش اس بي سي، الكويت الوطني، التجاري الدولي، الاسثثمار العربي، التنمية الصناعية" نحو 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.