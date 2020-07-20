أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 20-7-2020

واستقر سعر اليوان الصيني ليسجل 2.27 جنيه للشراء، و2.29 جنيه للبيع، وارتفع سعر الفرنك السويسري ليسجل 16.95 جنيه للشراء، 17.07 جنيه للبيع، وارتفع سعر 100 ين الياباني ليسجل 14.87 جنيه للشراء، و 14.97 جنيه للبيع.





وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.24 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وانخفض سعر الدينار الكويتي ليسجل 51.83 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، واستقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.33 جنيه للشراء، 4.36 جنيه.