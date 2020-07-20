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اقتصاد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 20-7-2020

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:12 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 20 -7- 2020 وفقًا للبنك المركزي المصري، حيث استقر سعر الدولار ليسجل 15.91 جنيه للشراء، و 16.01 جنيه للبيع.

وبحسب البنك المركزي المصري ارتفع سعر اليورو ليسجل 18.18 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع، واستقر سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 20.00 جنيه للشراء، و 20.12 جنيه للبيع.

واستقر سعر اليوان الصيني ليسجل 2.27 جنيه للشراء، و2.29 جنيه للبيع، وارتفع سعر الفرنك السويسري ليسجل 16.95 جنيه للشراء، 17.07 جنيه للبيع، وارتفع سعر 100 ين الياباني ليسجل 14.87 جنيه للشراء، و 14.97 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.24 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وانخفض سعر الدينار الكويتي ليسجل 51.83 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، واستقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.33 جنيه للشراء، 4.36 جنيه.
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