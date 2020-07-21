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أخبار العالم

دعوى قضائية تتهم مذيعا شهيرا بفوكس نيوز بالاغتصاب

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:04 ص
المذيع المتهم بالاعتداء
المذيع المتهم بالاعتداء
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محمد علي
ذكرت صحف أمريكية ، أنه تم رفع دعوى قضائية اتحادية ضد المذيع السابق  في قناة فوكس نيوز الأمريكية، إد هنري، زعمت إنه اغتصب امرأة كان "يعتني بها" و "أجبرها" على إقامة علاقة عندما لم تمتثل له طواعية. 

الدعوى التي رفعها دوجلاس ويجدور ومايكل ويليمين نيابة عن المعتدى عليها "جنيفر إيكهارت" و "كاثي أريو"، تدعي أيضا أن فوكس نيوز دعمت هنري وروجت له بعد تلقي شكاوى له بقيامه بسلوكيات غير لائقة جنسيا ولم تطرده إلا في وقت سابق من هذا الشهر لأنهم كانوا على علم بالقضية الوشيكة. 

تدعي الدعوى أن هنري قام بالتحرش  بالنساء واغتصب إيكهارت. 


تم إخطار فوكس نيوز في 25 يونيو بأن إيكهارت وكلت مستشار قانوني ضد ما حصل لها من اعتداء بواسطة هنري.

و أصدرت الشبكة مذكرة في 1 يوليو تفيد بأن هنري قد تم فصله بعد تحقيق في شكوى حول "سوء السلوك الجنسي المتعمد في مكان العمل". 

تزعم الدعوى القضائية أن هنري ، الذي كان يبلغ من العمر وقتها ضعف عمر  إيكهارت ، قد "استغلّها ، وتلاعب بها. 

ونفت محامية هنري، كاثرين فوتي المزاعم ضد موكلها. 

و ساعدت حركة Me Too على تسليط الضوء على عدد من قضايا كبيرة من الظلم في المجتمع  الامريكي والتي من أبشعها الاغتصاب.

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