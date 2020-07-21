السفير الكوري عن التبادل الثقافي بين سيول والقاهرة: حجر الأساس في تطوير العلاقات بين البلدين

أعرب السفير الكوري هونج جين ووك، عن سعادته الغامرة بحضور أول فعالية له بالمركز الثقافي الكوري بالقاهرة، وذلك بعد تسلمه مهام منصبه كسفير لكوريا الجنوبية في مصر في الثالث من يوليو الجاري.





وقال السفير الكوري في كلمته خلال إعلان جوائز منافسات الكى بوب التي نظمها المركز أونلاين إنه سمع قبل قدومه إلى مصر عن شغف الشباب المصري بموجة الهاليو الكورية ولا سيما الكى بوب وهو ما أعطاه شعورًا بأن مهمته ستكون ناجحة في مصر.





وأكد السفير خلال الاحتفالية التي تم بثها على اليوتيوب أن محبي الثقافة الكورية في مصر هم بمثابة سفراء فخريون للثقافة الكورية في مصر وبالمثل سفراء للثقافة المصرية بالنسبة للكوريين.





ونوه السفير الكوري إلى أن العام الحالي يوافق الذكرى الخامسة والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدًا على أهمية التبادل الثقافي بين كوريا الجنوبية ومصر ودوره الفعال في تطوير علاقات البلدين ولا سيما العلاقات الودية بين الشعبين.





ومع إعلان أسماء الفائزين الثلاثة، يُسدل الستار على منافسات الكي بوب التي تقدم لها أكثر من 80 من محبي الثقافة الكورية في مصر في مرحلتها الأولي، وتم اختيار 9 فرق من بين المتقدمين للمشاركة في التصفيات النهائية. وجرى التقييم النهائي من خلال تصويت الجمهور أونلاين، بالإضافة إلى متخصص في موسيقى الكى بوب ومدير المركز الثقافي الكوري بمصر.