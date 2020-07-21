محافظ القاهرة: تجهيز المجازر للعمل 24 ساعة خلال أيام العيد

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فتح كل المجازر الحكومية بالقاهرة بالمجان أمام المواطنين الراغبين فى ذبح الأضحية.





وشدد "عبد العال" بحسب بيان، الثلاثاء، على توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر، حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.





وشدد محافظ القاهرة على مدير مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وشرطة المرافق ومباحث التموين لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة للتأكد من سلامة المعروض.



