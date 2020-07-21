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أخبار العالم

شاهد.. لحظة اختطاف حافلة واحتجاز 20 رهينة في لوتسك الأوكرانية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:38 ص
لحظة اختطاف حافلة
لحظة اختطاف حافلة واحتجاز 20 رهينة في لوتسك الأوكرانية
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سمر صالح
اختطف رجل مجهول، حافلة في مدينة لوتسك الأوكرانية اليوم الثلاثاء، وأخذ الركاب رهائن والبالغ عددهم 20 شخصا، حسبما أعلنت الشرطة في المدينة.

وقالت الشرطة في بيان عبر "فيسبوك" "هذا الصباح، ورد بلاغ على خط الطوارئ مفاده أن رجلا يحمل متفجرات وأسلحة، اختطف حافلة مع رهائن في وسط لوتسك".

 وأضاف البيان أن الرجل لم يقدم أي مطالب بعد، ويتم حاليا تحديد هويته.

وأغلقت الشرطة منطقة الحادث ضمن إجراءات عملية لتحرير الرهائن.
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