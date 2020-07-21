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حوادث

وزير الداخلية مهنئا وزير الدفاع: ثورة 23 يوليو ستظل نموذجًا فريدًا لإرادة شعب اصطف خلف جيشه

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:05 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
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مصطفى الرماح
بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو.


جاء في البرقية: "يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة يوليو المجيدة أن نعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن عميق الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، ستظل ثورة الثالث والعشرين من يوليو نقطة فارقة فى تاريخ النضال الوطنى ونموذجًا فريدًا لإرادة شعب اصطف كعادته خلف جيشه مطالبًا بالحرية والاستقلال وإعلاء لقيم العدالة الاجتماعية والمساواة، وستبقى أمتنا على مر العصور أمة تعتز بتاريخها وتصنع حاضرها بسواعد أبنائها من أجل مستقبل تفاخر به الأجيال القادمة، عاشت القوات المسلحة درعًا وسيفًا للوطن.. وحفظ الله أبطالها.. ورحم شهداءها.. وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء، وكـل عــام وسيادتكم بخــير".


كما بعث محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.


جاء في البرقية: "يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة يوليو المجيدة أن نعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير، وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلى القدير أن تظل قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم وأن يعيد عليكم هذه الذكرى الخالدة ومصر فى عزة ورفعة وازدهار، وكـل عــام وسيادتكم بخــير".
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